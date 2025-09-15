Haberler

Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
Haber Videosu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir baba, hız yapan lüks cip sürücüsünü uyardı. Sürücü geri dönerek babaya çocuğunun gözü önünde tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada "paket videosunu bekliyoruz" yorumları yapıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çocuğunu okula götüren bir baba, hız yapan lüks cip sürücüsünü uyardı. Uyarıya sinirlenen sürücü, aracıyla geri dönerek babaya çocuğunun gözü önünde tokatlı saldırıda bulundu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"PAKET VİDEOSUNU BEKLİYORUZ"

Sosyal medyada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyen kullanıcılar "Bunu bana verin gerisine karışmayın", "Ters kelepçeli videosunu bekliyoruz", "Paket videosunu bekliyoruz", "Her firavunun elbet bir Musa'sı vardır", "@EmniyetGM @AliYerlikaya bekliyoruz lütfen" şeklinde yorumlar yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Yerden yere vuruluyordu! Dünya basını, Onana'yı bu kez öve öve bitiremedi

Yerden yere vuruluyordu! Dünya basını, bu kez öve öve bitiremedi
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıSeyit Ahmet Küçük:

Alınmalı içeri mafya gibi hareket etmiş

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Deniz:

Size bişey deyimki jeep dikkat edin tam çakal cukal köpek arabasi

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Bireysel yasal silahlanmaya evet!

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

o baba tokat atanı çocuğunun önünde tokatliyarak diyet ödettirecek devlet……

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNidhogg Nors:

Çok beklersin. 8 milyonluk arabayla gezen bu torbacılara kim göz yumuyor sanıyorsun?

yanıt27
yanıt2
Haber Yorumlarıbekir yapici:

icinden reklam cikmayacak seyler icin lütfen bakmayan beyi rahatsiz etmeyelim.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Turistik şehirde suya atlayan turist çift şehirden kovuldu

Turistik şehirde suya atlayan turist çift şehirden kovuldu
Çoğu hayranı bilmiyor! İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer ünlü bir futbolcuymuş

Çoğu hayranı bilmiyor! Babası kendisinden daha ünlü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.