Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çocuğunu okula götüren bir baba, hız yapan lüks cip sürücüsünü uyardı. Uyarıya sinirlenen sürücü, aracıyla geri dönerek babaya çocuğunun gözü önünde tokatlı saldırıda bulundu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"PAKET VİDEOSUNU BEKLİYORUZ"

Sosyal medyada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyen kullanıcılar "Bunu bana verin gerisine karışmayın", "Ters kelepçeli videosunu bekliyoruz", "Paket videosunu bekliyoruz", "Her firavunun elbet bir Musa'sı vardır", "@EmniyetGM @AliYerlikaya bekliyoruz lütfen" şeklinde yorumlar yaptı.