Çoban Yıldırım Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çobanlık yapan Miktat Altınbaş, yağmur yağışı sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün sabah saatlerinde kırsal İncili Mahallesi Bulutlu mezrasında meydana geldi. Çobanlık yapan Miktat Altınbaş, yağmur yağınca otlattığı küçükbaşları çadıra götürdü. Buradan çıkıp, evine giden Altınbaş'a yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Altınbaş, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altınbaş, hastanede hayatını kaybetti. Altınbaş'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki aile kabristanında defnedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam