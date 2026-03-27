Manisa'da 60 yıllık terzi, çizgili pijama geleneğini yaşatıyor

Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde 60 yıllık usta terzi Yaşar Öztemel, unutulmaya yüz tutan çizgili pijama geleneğini yaşatıyor. 1960'ların ev üniforması olarak bilinen bu pijama takımları, özel siparişlerle yeniden ilgi görüyor.

TÜRKİYE'de özellikle 1960, 1970 ve 1980'lerin sonuna kadar moda olan 'çizgili pijama' takımları Manisa'nın Demirci ilçesinde 60 yıllık Terzi Yaşar Öztemel (77) tarafından yaşatılıyor. Unutulmaya yüz tutan bu nostaljik çizgili pijamaların son dönemde gelen özel siparişlerle yeniden rağbet görmeye başladığını belirten Öztemel, çizgili pijamanın sadece bir giyecek değil, bir kültür olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir dönemine damga vuran, Yeşilçam filmlerinden aile sıcaklığına kadar hafızalarda yer edinen 'çizgili pijama' geleneği, Manisa'nın Demirci ilçesinde 12 metrekarelik bir dükkanda yeniden hayat buluyor. 1960, 1970 ve 1980'lerin sonuna kadar Türkiye'nin 'ev üniforması' haline gelen, halk arasında 'çizgili pijama' olarak bilinen takımlar, Öztemel'in ellerinde yeniden canlanıyor. Hacıhasan Mahallesi Yağcılar Sokak'taki babası ve ağabeyinden devraldığı dükkanında mesleğini 60 yıldır aynı hevesle sürdüren Terzi Yaşar Öztemel, teknolojiye ve hazır giyime inat, el emeği göz nuru dökerek ürettiği çizgili pijamalarla nostalji yaşatıyor. İlerleyen yaşına rağmen iğne, ipliği elinden düşürmeyen Öztemel, dükkanındaki tarihi dikişi makinesiyle geleneksel yöntemle üretimini sürdürüyor. Unutulmaya yüz tutan bu nostaljik çizgili pijamaların son dönemde gelen özel siparişlerle yeniden rağbet görmeye başladığını belirten Öztemel, Çizgili pijamanın sadece bir giyecek değil, bir kültür olduğunu söyledi. Çizgili pijama kumaşının içinin pamuklu olduğunu belirten Öztemel, "Kışın sıcak, yaz dönemlerinde ise serin tutar. Ben de gücüm yettiğince çizgili pijama geleneğini yaşatmaya, gelen siparişleri eski usullerle dikmeye devam ediyorum" dedi.

Öztemel'in dükkan komşusu olan Nurullah Baş ise "Yaşar abi çok eski terzilerden. Babası ve ağabeyinden gelen bir sanatın sanat ustasıdır. Bugün böyle usta terziler kalmadı. Yaşar abi nostaljiyi de takip ediyor. Bir dönem ünlü olan pijama takımlarını dikiyor. Bu pijamaların meraklıları var. Yaşar ağabeyi bulup, diktiriyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
