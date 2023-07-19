Çıralı Obruk Gölü'nün eski görüntüsünden eser kalmadı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan aynı zamanda milattan öncesine ait yaşam izlerini de barındıran ve geçtiğimiz yıllarda mevsimsel kuraklık nedeniyle kuruyan Çıralı Obruk Gölü'nün eski görüntüsünden eser kalmadı.

Karapınar'ın kuzeybatısında yer alan ve yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik yüzölçümüyle ön plana çıkan Çıralı Obruğu, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Milattan öncesine ait yaşam izlerini de barındıran, içerisinde insan yapımı mağaralar bulunan obruk yeraltı suyunun azalması ve yağmurların yeteri kadar yağmaması, küresel iklim değişikliği gibi sebeplerden dolayı kurudu. Bir zaman yerli yabancı turistlerin akın ettiği Çıralı Obruğunda özelikle yabancı turistler yüzüyordu. Oyulan ve kat kat olan mağaralar ise su ile dolu obruğa ayrı bir görsellik kazandırıyordu. Obruk içerisinde kayadan oyma mağaralar en çok dikkat çeken yerler olarak ön plana çıkıyor. Obruğu gezmeye gelen ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında üzüntülerine hakim olamıyor. Eskiden masmavi suyu ile yabancı turistlerin gözdesi olan gölde kamp yapıp, yüzülüyordu.

Obruğu gezmeye gelen Erhan Uysal, obruğun tamamen kurumasının ve gelecek nesillere aktarılamamasının üzüntü verici olduğunu belirterek, "Bu obruk birçok medeniyetin izlerinin olduğunu öğrendik. Obruk, daha önce çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği gözde yerler arasındaydı. Birçok insan obruğun güzelliğini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye gelir ve kamp kurardı. Günümüzde o güzelliklerinden eser kalmadı. Ziyaretçiler gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığına uğruyor. Obrukta bir damla su kalmamış. Bir zamanlar içerisinde balıklar yaşıyordu. Yabancı turistler günlerce kamp yapıp güzelliklerin tadını çıkarıyorlardı. Şimdi ortasındaki ağaçlar ve bitkiler görülüyor. Yeraltı su seviyesinin azalması, kuraklık buradaki güzelliği yok etti. Meke Gölü de daha önce kurumuştu. Acıgöl ve Meyil Göllerinde de su çekilmeleri devam ediyor. Umarım kuraklık sona erer ve obruk tekrar eski günlerine kavuşur" dedi.