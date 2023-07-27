Çin'deki Batı Gölü Müzikli Çeşmesi Tadilattan Sonra Yeniden Açıldı

Çin'in Hangzhou kentinde bulunan Batı Gölü Müzikli Çeşmesi, üç yıllık bir aradan sonra tadilat sonrası geceyi aydınlatan büyüleyici bir su gösterisiyle geri döndü.

Çin'in Hangzhou kentinde yer alan Batı Gölü Müzikli Çeşmesi, tadilat nedeniyle verilen üç yıllık aradan sonra Salı günü muhteşem bir dönüş yaparak geceyi aydınlattı. Yaklaşan Hangzhou Asya Oyunları'nın ünlü tanıtım şarkısı "Ai da Wei Lai", büyüleyici su gösterisine eşlik etmek üzere özenle koreografize edildi ve geceye sanatsal bir ihtişam kattı.

İlk olarak 2003 yılında inşa edilen Batı Gölü Müzikli Çeşmesi, o zamandan bu yana büyüleyici performanslarıyla hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin kalbini fethediyor. Genişleme ve gelişme ihtiyacıyla karşı karşıya kalan çeşmenin yapısal bütünlüğünü ve teknolojik yeteneklerini geliştirmek için 2011 ve 2015 yıllarında önemli yenilemeler yapıldı.

Şimdi, geceleyin gökyüzünü yeniden süslemek için geri dönen bu ikonik simge, müzik, su ve görsel ihtişamın uyumlu karışımıyla izleyicileri büyülemeye devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hangzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)