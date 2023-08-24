Çin'de Qixi Festivali'nde Toplu Düğün

1. Toplu düğünden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin bir köyünde, Qixi Festivali'nde ya da bir başka deyişle Çin'in Sevgililer Günü'nde geleneksel toplu düğün yapıldı.

Qixi Festivali bu yıl Salı gününe denk gelirken, ülkedeki birçok çift bu günde dünya evine girmeyi tercih ediyor.

"Toplu düğün canlı ve eğlenceli. Hem benim için hem de eşim için unutulmaz bir gün olacağını düşünüyorum. Bence ikimiz için en iyi düğün hediyesi bu."

Ay takviminin yedinci ayının yedinci gününde kutlanan Qixi Festivali'nde, mitolojik figürler olan Sığır Çobanı'yla Dokumacı Kız'ın her yıl bir araya gelmesini anlatan efsane kutlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gaoping'den bildiriyor. (XHTV)