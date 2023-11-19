Çıldır Kaymakamı Kar Yağışı Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, kış mevsiminin güzellikleri ve zorluklarına dikkat çekerek, beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlçede karla mücadele için 10 iş makinesinin kullanılacağını belirten İpek, sürücülere de dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde hava durumunun bölgede kar yağışı beklentisi, kışın yoğun yaşandığı Çıldır'ı da her an beyaza bürüyebilir. Kış mevsiminin güzellikleri ve zorluklarına dikkat çeken Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek beklenen kar yağışı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Kaymakam İpek yapmış olduğu açıklamada " Özlenen ve beklenen bereket yakın zamanda Ardahan'da olacak. İlçemiz Çıldır'da toplam; 3 Greyder, 2 Bıçaklı Tuzlama Kamyonu, 3 Kepçe,1 Loder, 1 Bıçaklı Kamyon olmak üzere toplam 10 iş makinesiyle kışın olumsuz şartlarıyla mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Kar bereketinin, felaket olmaması için, Yarın (Pazartesi)'dan itibaren tüm kış sezonu boyunca, buzlanma ve don olaylarına karşı lastik derinliği yeterli kış lastikleri veya kar zinciri olmadan araçlarınızla yola çıkmayın. Sürüş halindeyken, araç takip mesafesini iki katına çıkarın, temkinli hareket edin. Özellikle yaşlılarımız için, küçük adımlarla yürümek ve yürürken kesinlikle ellerinizin ceplerinde olmaması, düşmeye bağlı yaralanmaların büyük oranda önüne geçmektedir. Kış sezonunun bereketliyle gelmesini temenni ediyorum" dedi. - ARDAHAN