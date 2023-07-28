Çıldır Karakale Köyünde Şenlik Düzenlendi

Çıldır Karakale köyü Derneği tarafından Karakale Köyünde şenlik düzenlendi. Şenliğe Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek ile birlikte İl Genel Meclis Başkanı Baha Yunusoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı, İlçe Emniyet Amiri Halit Karahan, İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, Çıldır Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Şimşir, Köy Muhtarları, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikler Karakale Köyü Derneği'nin sunmuş olduğu yemek ikramı ve şenliklerle devam etti. Köyde ve gurbette yaşayan Karakale Köylüleri ile çevre köylerden şenliğe katılan vatandaşlar halaylar eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Şenliğin ardından Kaymakam İpek, İlçe Müftüsü ile birlikte Karakale Cami'nde yapılan tadilatı inceledi. Kaymakam İpek yaptığı açıklamada; 'Karakale köyünde yaşayan hemşerilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Ayrıca caminin muhteşem bir şekilde tadilat edilmesine vesile olan hayırseverlerimize de şükranlarımı sunuyorum' diye belirtti. - ARDAHAN