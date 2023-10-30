Çıldır'da Dere Yolu Işıklandırıldı

Çıldır Belediyesi, Yıldırımtepe mahallesinde bulunan dere yolunu ışıklandırarak yaşam şartlarını iyileştirdi. Yapılan çalışma sayesinde geceleyin güvenli bir şekilde kullanılabilen yol, göze hoş bir görüntü oluşturuyor.

Çıldır merkez ile Yıdırımtepe mahallesi arasında bulunan dere yolu ışıklandırıldı.

Çıldır Belediyesi ilçedeki yaşam şartlarını iyileştirmek için büyük emek sarf ediyor. Yıllardır Yıldırımtepe mahallesi halkı tarafından yaya yolu olarak kullanılan Karaçay Kanyonunda bulunan dere yolu Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'nun girişimleri ile ışıklandırıldı.

Çıldır TOKİ evlerinden başlayarak Yıldırımtepe mahallesine kadar gece ışıklandırılması yapılan dere yolu göze hoş gelen bir görüntü oluşturdu. Yapılan ışıklandırmadan dolayı Ardahan Aras Edaş Müdürü Meryem Akpınar'a teşekkür eden Başkan Azizoğlu "Çıldır'dan Yıldırımtepeye bakış aşağı yol. Teşekkürler Aras Edaş müdürümüz Sayın Meryem Akpınar. İyi ki varsın!" dedi. - ARDAHAN