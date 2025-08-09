Çiftçi Tilkiyi Eliyle Besledi
Amasya'da çiftçi Ömer Sarı, evinin bahçesine gelen aç tilkiyi her akşam besleyerek ilginç anlar yaşadı. Tilkiye seslenerek ona ekmek veren Sarı, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
AMASYA'da yaşayan çiftçi Ömer Sarı, bir tilkiyi eliyle beslediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Büyük Kızılca köyünde aç kalan tilki köye indi. Köylülerden çiftçi Ömer Sarı, her akşam evinin bahçesine gelen tilkiyi ekmek vererek besledi. Tilkiye 'Gel fıstığım benim' diye seslenen Sarı, uzun süre aç kaldığı düşünülen tilkiyi elleriyle besledi. Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber: Şerife Serap KARA/AMASYA,
