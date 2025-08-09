Çiftçi Tilkiyi Eliyle Besledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da çiftçi Ömer Sarı, evinin bahçesine gelen aç tilkiyi her akşam besleyerek ilginç anlar yaşadı. Tilkiye seslenerek ona ekmek veren Sarı, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

AMASYA'da yaşayan çiftçi Ömer Sarı, bir tilkiyi eliyle beslediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Büyük Kızılca köyünde aç kalan tilki köye indi. Köylülerden çiftçi Ömer Sarı, her akşam evinin bahçesine gelen tilkiyi ekmek vererek besledi. Tilkiye 'Gel fıstığım benim' diye seslenen Sarı, uzun süre aç kaldığı düşünülen tilkiyi elleriyle besledi. Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Şerife Serap KARA/AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.