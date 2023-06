Ceyhan Halk Eğitim Kursiyerlerinin Eserlerinden Oluşan Sergi Açıldı

Ceyhan Halk Eğitim biçki, dikiş, nakış kursu kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergiyi gezen Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Kadınların el emeğiyle ürettikleri, her biri birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı sergiyi birlikte gezdik. Ne mutlu el emeğiyle güçlenen kadınlara" diye konuştu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Mustafabeyli Ortaokulu'nda düzenlenen, Halk Eğitim biçki dikiş, nakış kursu kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergiye katıldı.

Başkan Hülya Erdem, "Ceyhanımız kadınlarla daha güzel. İlçemizde her alanda, her kulvarda üstün başarı sergileyen, belediyemiz kapsamında da halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sanattan spora, biçki dikişten mutfak ve hediyelik eşyalara kadar bir çok üretim gerçekleştiren tüm kadınları yürekten kutluyorum. Kadınların el emeğiyle ürettikleri, her biri birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı sergiyi birlikte gezdik. Ne mutlu el emeğiyle güçlenen kadınlara" dedi.

"İLÇEMİZ YENİ BİR ÇEHRE KAZANDI"

Kadınlara olan desteğinin artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Erdem, biçki dikiş, nakış kursu kursiyerlerinin açtığı serginin ilçeye yeni bir çehre kazandırdığını söyledi. Sergiye tüm Ceyhanlıları ve Adana'daki tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Erdem, emeği geçenlere teşekkür etti.