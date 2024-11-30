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Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu

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Denetim sırasında polis çevirmesine takılan genç bir kız, "Abi, beni güzelim diye mi çevirdin?" sorusunu yöneltti. Polis memuru ise genç kıza "Bu şekil şans eseri çeviriyoruz" cevabını verdi. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.

Trafikte seyir halindeyken çevirmeye takılan genç kız, sorduğu soru ile kısa sürede gündem oldu. Araçtaki başka bir kişi tarafından kayda alınan görüntüde direksiyonda oturan genç kız, kendisinde ehliyetini ve ruhsatını isteyen polis memuruna "Abi, beni güzelim diye mi çevirdin?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan polis memuru ise "Bu şekil şans eseri çeviriyoruz" cevabını verdi.

Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Güzellik kalptedir , tevazudadır , ahlaktadır

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

guzel olsan seni baska turlu cevirirdi...

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

İbrahim bey çok doğru tespit ancak yüz güzelliğini yaratan Allah bunlarda benim içi çirkin yaratıkların diye de ayırt etmemiş. En büyük etmen şansının yaver gitmesi..ve akıl ve ruh güzelliğidir..

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

neşeli kızmış vesselam

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Haber YorumlarıMapo 77:

genc kizimiz biraz eglenmis polis abimizde gorevinin hakkini vermis helal olsun ikisinide

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Haber YorumlarıTolga Sacikara:

Yaratan akıl ve kalp güzelliği versin..

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Haber YorumlarıMGk:

Herşey de art niyet aramaya gerek yok kızımız espiri yapmış polis abisi de güzelce karşılık vermiş

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