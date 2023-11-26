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Çeşme'de Fırtına Sebebiyle Denizde Taşmalar Meydana Geldi

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Yaşam Haberleri
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İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı bölgelerde denizde taşmalar meydana geldi. Sert dalgalardan dolayı deniz suyu karaya ulaşırken, fırtınanın gece boyunca etkili olması bekleniyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle yer yer denizde taşmalar meydana geldi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İzmir ve çevresi için sarı kodlu uyarı yapılmıştı. Gece saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Çeşme'de bazı bölgelerde denizde taşmalar meydana geldi. Sert dalgalardan dolayı deniz suyu karaya ulaşırken, fırtınanın gece boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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