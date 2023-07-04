Çeşme Belediyesi Pati Park'ta Can Dostları İçin Festival Düzenledi

Çeşme Belediyesi tarafından Pati Park'ta düzenlenen festivalde can dostlar bir araya geldi. Festivalde sokak hayvanları yararına stantlar açıldı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Köpek eğitim merkezlerinin gösterileri ve down sendromlu çocukların oyunları da ilgiyle izlendi. Festivalde ayrıca hayvanseverlere ücretsiz mama kabı ve mama dağıtıldı.

Çeşme Belediyesi tarafından Pati Park'da can dostlar için festival düzenlendi. Fest Pati'de bir araya gelen can dostlar, güzellik ve yetenekte birbirleriyle yarışırken, hayvanseverelere de ücretsiz mama kabı ve mama dağıtıldı.

Çeşme Belediyesi Alaçatı Pati Park'ta festival düzenledi. Etkinlikte sokak hayvanları yararına çok sayıda stant açıldı. Stantlarda çeşitli atölyeler yapılırken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nden gelen 3 eğitimli köpek, eğitmenleri ile birlikte performans gösterisi sundu. Polis köpeklerinin ardından Hera Köpek Eğitim Merkezi'nin sunduğu performans gösterisi de ilgi ile izlendi. İzmir Down Sendromu Derneği üyesi down sendromlu çocukların oynadığı oyunlar yoğun alkış aldı.

Festivalde bir araya gelen köpekler, güzellik ve yetenekte birbirleriyle yarışırken, hayvanseverelere de ücretsiz mama kabı ve mama dağıtıldı.

Veteriner Hekim Kutlu Dayıoğlu'nun "Egzotik Hayvanlar ve Yaşam", Veteriner Hekim Elif Simge Taşköprü'nün "Doğru Bilinen Yanlışlar" söyleşilerinin ardından Kutay Özkan "Yetenekli Köpekler" performans gösterisi sunuldu. Alaçatı Pati Park'ta ilk kez düzenlenen Fest Pati etkinliği, Sevdim Selkuşu ve Sahne-i Sevdim Orkestrası'nın konseri ile sona erdi.

"HER ŞEY CAN DOSTLARIMIZ İÇİN"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Bu dünya can dostlarımızla güzel, ilçemizde ilk kez düzenlediğimiz bu etkinlikte onlarla ve hayvanseverlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların en iyi şekilde yaşaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.