Çeşme Belediyesi Ovacık'a Avrupa Standartlarında Meydan Kazandırdı

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Ovacık'a Avrupa standartlarına uygun bir meydan kazandırdıklarını açıkladı. Yenilenen meydan, belediye şirketi Çeştur'a bağlı kafeterya, WC ve ulaşım durağı gibi hizmetler sunmaktadır.

Cumhuriyet Meydanı'nı yenileyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Çeşme'nin yükselen değeri Ovacık'a Avrupa standartlarında bir meydan kazandırdık" dedi.

Bölgedeki yaşam alanlarını iyileştirmek ve sosyal aktiviteler için daha elverişli mekanlar yaratmak amacıyla ilçedeki meydanları yenileyen Başkan Oran, Ovacık'a Avrupa standartlarına uygun bir meydan kazandırdıklarını belirtti. "Ovacık, Çeşme'nin verimli tarlalarıyla ünlü, gözde mahallesi. Mevcut köy meydanı yetersiz geldiğinden yeni bir meydan yaptık. Yaklaşık 2 ayda yenileyerek hizmete açtığımız meydan içerisinde belediye şirketi Çeştur'a bağlı kafeterya bay, bayan, engelli WC, 35 metrekare kapalı ulaşım durağı ile toplamda 100 metrekare kapalı alanı var. Yeni meydanımız ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

TAMAMI ÇEŞME BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILDI

Çeşme'nin çehresini değiştirmek için kollarını sıvayan Oran, tamamı Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık 4.000.000,00 TL ye maliyetle tamamı yapılan meydan düzenlemesinde Alaçatı taşı kaplaması kullanıldığını belirtti.

300 metrekare kırmızı andezit levha, 340 metrekare kompozit deck oturma grupları 105 metrekare granül yüzeyli beton parke taşı ile yürüyüş yolu, 45 metrekare mermer plaka, 104 metrekare andezit plak döşeme ile toplamda 894 metrekare meydan zemini yenilenmesi gerçekleştirildi. Prekast oturma bankları, çevre aydınlatmaları, mekanik işleri, temiz ve atık su işleri imalatları yapıldı.