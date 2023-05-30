Çerkezköy'e İki Yeni Düğün Salonu Kazandırılıyor

Çerkezköy Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde yapımına başlanan düğün salonlarının çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Her iki düğün salonunun da yaklaşık bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtildi.

Çerkezköy Belediyesi tarafından Veliköy Düğün Salonu'nun ardından kente iki yeni düğün salonunu daha kazandırılacak.

Çerkezköy'de Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde yapımına başlanan düğün salonlarında çalışmalar devam ediyor. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Kızılpınar Düğün Salonu projesi kapsamında hafriyat çalışmaları tamamlandı. Temel izolasyonunun yapılmasının ardından temel altı grobetonu atıldı ve radye temel betonu döküldü. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Düğün Salonu'nda ise hafriyat çalışmaları tamamlandı, temel hazırlıkları sürüyor" dedi.

BİN 400 METREKARE KAPALI ALANI OLACAK

Her iki düğün salonunun da yaklaşık bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Akay, şöyle devam etti:

"Düğün salonlarımızda çalışmalar hızla devam ediyor. İnşaat çalışmalarının tamamlanması ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştirilmesinin ardından her iki düğün salonumuzu da en kısa zamanda Çerkezköylü hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız düğün, nişan, toplantı, konferans ve seminer gibi etkinliklerini burada rahatça ve ferah bir ortamda yapabilecekler."