Çerkeş'te başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen olayda, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Olay, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalledeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Utku Ulupınar yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. - ÇANKIRI