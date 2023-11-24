Cengiz Holding'e ait maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren mühendise İzmir'de veda

Cengiz Holding'e ait maden ocağındaki göçükte 3 kişi ölmüştü, genç mühendis gözyaşlarıyla defnedildi

İZMİR - Siirt'in Şirvan ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendislerinden 24 yaşındaki Emre Gökduman, İzmir'in Bayındır ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde, Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte; Zekai Can Calık, Emre Gökduman ve Orhan Gültekin yaşamını yitirmişti.

Hayatını kaybeden iki maden mühendisinden biri olan Emre Gökduman'ın cenazesi, Bayındır ilçesi Hatay Mahallesi Namık Kemal Sokak'taki ailesinin evine getirildi. Acılı aile anne Yadigar, baba İsmail ve ağabey Yusuf Gökduman, taziyeleri kabul etti.

Gökduman'ın cenazesi, ağıtlar eşliğinde ailesi ve akrabaları tarafından traktörle mahalle mezarlığına götürülerek gözyaşlarıyla defnedildi. Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak ve Belediye Başkanı Uğur Demirezen de, aileye başsağlığında bulundu.

2 mühendis, 1 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise 3 kişi gözaltına alınmıştı.