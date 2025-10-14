Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Bir genç kızın, annesiyle birlikte cenaze yıkamaya gittiği anları sosyal medyada paylaşması tepki çekti. Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "Saygı her şeydir" diyerek tepkilerini dile getirdi.

CENAZE YIKAMA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Bir genç kız, annesiyle birlikte gittiği cenaze yıkama işlemi sırasında cep telefonuyla video çekti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kız, kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Söz konusu videoya kısa sürede binlerce yorum gelirken, kullanıcıların büyük bölümü paylaşıma tepki gösterdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Bazen saygı çok şeydir, hatta her şeydir

Mahremiyet denen bir şey var

Terbiyesizliğin daniskası

Bir orası kalmıştı telefonla çekim yapmadığınız

"BİLGİ AMAÇLI ÇEKİLEBİLİR AMA BU FAZLA"

Bazı kullanıcılar, dini eğitim amacıyla video çekiminin anlaşılabilir olduğunu ancak cenaze yıkanırken görüntü paylaşmanın ölüye saygısızlık olduğunu savundu. Tartışma kısa sürede büyürken, birçok kişi "Mahremiyetin sınırları sosyal medyada tamamen kayboldu" yorumlarında bulundu.