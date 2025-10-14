Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Haberler

Güncelleme:
Annesiyle birlikte cenaze yıkamaya giden bir genç kızın o anları sosyal medyada paylaşması büyük tepki çekti. Kısa sürede viral olan video için kullanıcılar, "Saygı her şeydir" ve "Mahremiyet kalmadı" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Bir genç kızın, annesiyle birlikte cenaze yıkamaya gittiği anları sosyal medyada paylaşması tepki çekti. Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "Saygı her şeydir" diyerek tepkilerini dile getirdi.

CENAZE YIKAMA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Bir genç kız, annesiyle birlikte gittiği cenaze yıkama işlemi sırasında cep telefonuyla video çekti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kız, kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Söz konusu videoya kısa sürede binlerce yorum gelirken, kullanıcıların büyük bölümü paylaşıma tepki gösterdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Bazen saygı çok şeydir, hatta her şeydir
  • Mahremiyet denen bir şey var
  • Terbiyesizliğin daniskası
  • Bir orası kalmıştı telefonla çekim yapmadığınız

"BİLGİ AMAÇLI ÇEKİLEBİLİR AMA BU FAZLA"

Bazı kullanıcılar, dini eğitim amacıyla video çekiminin anlaşılabilir olduğunu ancak cenaze yıkanırken görüntü paylaşmanın ölüye saygısızlık olduğunu savundu. Tartışma kısa sürede büyürken, birçok kişi "Mahremiyetin sınırları sosyal medyada tamamen kayboldu" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
