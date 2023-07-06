Çekya uyruklu Klara Kovarıkova Müslüman oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesine evlilik nedeniyle gelen Çekya (Çek Cumhuriyeti) uyruklu Klara Kovarıkova, ihtida töreniyle Müslüman oldu, Esma ismini aldı. İlçe Müftü Vekili Abdurrahim Yıldırım'ın katıldığı Müftülük'te gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Kovarıkova'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi. Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Kovarıkova'ya 'ihtida belgesi' verildi, Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Kovarıkova, Esma ismini alarak Müslüman oldu. Daha sonra Müftü Vekili Yıldırım dua okudu.