Çekmeköy'de Tırın Dorsesine Kamyonet Çarptı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çekmeköy'de Kuzey Marmara otoyolunda meydana gelen kaza sonucu, bir tırın dorsesine arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada sıkışan şoför ve yolcu yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Çekmeköy'de tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Çekmeköy'de Kuzey Marmara otoyolunda yan yatan tırın dorsesine arkadan gelen kamyonet çarptı. Kamyonette sıkışan şoför ile yanında bulunan bir yolcu araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çekmeköy'de Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikameti Ömerli mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Milev İvan Grozev yönetiminde olan ve dorsesinde bahçe çiti taşıyan X 1643 MA plakalı DAF markalı tır, tekerinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun yan tarafından yan yattı. O sırada yolda ilerlemekte olan ve kasasında cam taşıyan İveco markalı 34 BFG 870 plakalı Abdullah Geyik yönetimindeki kamyonet tırın dorsesine hızla çarptı. Kamyonette bulunan sürücü Abdullah Geyik ile yolcu koltuğunda oturan Bayram Çiftçi araç içerisinde sıkıştı. Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi araç trafiğine bir süreliğine kapandı.