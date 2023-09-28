Çaycuma'da Prizde Unutulan Ütü Yangını Evde Faciaya Yol Açtı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde prizde unutulan ütü yangını evi küle çevirdi. Yangında can kaybı olmaması tek teselli oldu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde prizde unutulan ütü yangını evi küle çevirdi, faciada can kaybı olmaması tek teselli oldu.
Yangın, ilçenin Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. M.F.'ye ait evde prizde unutulan ütüden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden aile sakinleri Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerin yoğun müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.
Yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam