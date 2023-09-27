Çatalzeytin'deki yol şantiyesinde çıkan yangında 2 konteyner kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bulunan bir yol yapım şirketinin şantiyesinde çıkan yangında, tamirhane ve malzeme deposu olarak kullanılan 2 konteyner kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yetkililer incelemede bulundu.