Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleninde 200 çocuk sünnet oldu ve bisiklet hediye edildi.

Çatalca'da 200 çocuğun katıldığı toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Sünnet olan çocuklara belediye tarafından bisiklet hediye edildi.

Çatalca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde 200 çocuk sünnet oldu. Belediye tarafından sünnet kıyafetleri de alınan çocuklar, çevredeki özel hastanelere götürülerek sünnet ettirildi.

ŞÖLEN, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

Sünnet şöleni, belediye önünde düzenlenen kortej ile başladı. Bando takımının çaldığı müzikler eşliğinde düzenlenen yürüyüşe, çizgi film kahramanları, palyaçolar, ilçe sakinleri ile Çatalca Belediye başkanı Mesut Üner de katılım sağladı. Belediye tarafından sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edildi. Ayrıca çocuklara, çizgi film kahramanlarının yer aldığı maskotlar eşliğinde yüz boyamaları yapılarak, balonlar hediye edildi.

Kortej sonrasında şölenin gerçekleştiği Çatalca Belediyesi Millet Bahçesi'ndeki camide sünnet mevlid-i şerifi okundu. Sünnet mevlidinin bitiminden sonra katılımcılara yemek ikramı yapılırken, sonrasında ise sünnet çocuklarına sünnet kınaları yapıldı.

'RUMELİ EKREM' SAHNE ALDI

Çatalca Millet Bahçesi Sanat Sahnesi'nde önce yerel sanatçılar sonrasında ise Rumeli ve Balkan müziği sanatçısı 'Rumeli Ekrem' sahne aldı. Rumeli ezgileri ve Roman havaları ile oyunlar oynanırken, Çatalca Belediye Başkanı ve Çatalca Kaymakamı da katılımcılar ile birlikte halay çekti.

'BÜYÜK BİR AİLE OLDUĞUMUZU BUGÜN HEP BERABER GÖRDÜK'

Sünnet şöleninde konuşan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, 'Çatalca'da ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bugün hep beraber gördük. Çatalcalı 200 çocuğumuzu hem eğlendirip hem düğünlerini hem de mevlütlerini yaptık. Bu akşam da Rumeli Ekrem'le muhteşem bir gece yaşıyoruz. Çatalca'nın bir bütün olduğunu hep beraber bu şekilde göstermekteyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Çatalca'yı yücelteceğiz bu gecede onun en güzel kanıtı tüm hemşerilerime teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise 'Belediyemiz harika bir şölen düzenledi. Sürpriz hediyeleriyle, bisiklet dağıtımıyla, ikramları ve konseriyle 200 çocuğumuzu sünnet ettirdi. Bizler de bu coşkuya ortak olduk' diye konuştu.