Caretta Carettalar Samandağ'da Denize Bırakıldı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, tedavi edilen 4 caretta carettayı Samandağ sahilinde denize bıraktı. Etkinlik, Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek amacıyla ilginç bir destekle gerçekleştirildi.

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKİYM) ile Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından tedavileri tamamlanan 4 caretta caretta, Samandağ sahilinde denize bırakıldı.

HMKÜ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe; HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Can, DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Coşkun, DKMP Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu, DKMP Adana 7'nci Bölge Müdürü Faruk Atmaca, DKMP Hatay Şube Müdürü Nuri Akın ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Samandağ sahilindeki etkinlikte, çocuklar ve bölge halkı caretta carettaların denize bırakılışını ilgiyle izledi. Caretta carettalara, Gazze'ye yardım için yola çıkan 'Sumud Filosu'na destek olmak ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Sumud-1', 'Sumud-2', 'Sumud-3' ve 'Gazze' isimleri verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
