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Canlı yayında sunucuyu ağlatan ses kaydı: Konuşamayacağım

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Eşi ve çocuğunu kaybeden Duygu Can Sarıtaş, 13 yaşındaki oğlunun ölümünden önce gönderdiği ses kaydını TBMM'de dinletti. Haberi ekran başındakilere aktaran Ekol TV sunucusu Zeliha Saraç, kendisinin de 16 yaşında bir oğlu olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadı.

TBMM, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, faciada ölenlerin yakınlarını dinledi. 78 kişinin hayatını kaybettiği faciada eşi ve çocuğunu kaybeden Duygu Can Sarıtaş 13 yaşındaki oğlunun ölümünden dakikalar önce kendisine gönderdiği ve "Anne seni çok seviyorum" dediği ses kaydını dinletti. Acılı anne; "Benim çocuğum öleceğini biliyordu. Ben ise anne olarak şunu demek zorunda kaldım: Keşke uyanmasaydı, keşke korkmasaydı" ifadelerini kullandı.

"AĞLAMA, VALİ BEY ÜZÜLÜYOR"

Ağlarken yanına gelen birinin "Ağlama, vali bey üzülüyor' dediğini belirten anne Sarıtaş, "Ömrümü adadığım çocuklarımı kaybettim. O an anladım ki, biz orada yalnızdık" ifadelerini kullandı.

SALONDAKİ HERKES AĞLADI

Annenin bu sözleri komisyon üyelerini ve salonda bulunan herkese duygusal anlar yaşattı. Milletvekillerinin birçoğunun ses kaydını dinlerken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

SUNUCU DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kendisinin de 16 yaşında bir oğlu olan Ekol TV sunucusu Zeliha Saraç, acılı annenin dinlettiği ses kaydı karşısında gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anlar canlı yayına anbean yansıdı.

Canlı yayında sunucuyu ağlatan ses kaydı: Konuşamayacağım
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Desidero:

Japonyada olsa bütün bakanlar vekiller sorumlular harakiri yapardı biz de is CHP belediyesi Bakana, Bakan Belediyeye körler sağırlar birbirini ağırlar oynuyor, AKP, CHP onların oluşturduğu statüko yıkılmadan, bu ülke kurtulamaz, düzenli değişim şart

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