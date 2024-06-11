Canlı yayında depreme yakalandı! Sunucunun zor anları kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat23.15'te 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında yaşanan sarsıntı, ER TV kameralarına yansıdı. Canlı yayında olan programcı Fatih Avcı ise o anları soğukkanlı şekilde atlattı.

MALATYA BİR KEZ DAHA SALLANDI

6 Şubat'ta 11 ilde yıkıma yol açan depremlerde hasar alan kentlerden birisi de Malatya olmuştu. Afetin izlerinin silinmeye başladığı kentte zaman zaman yeni depremler olmaya devam ediyor. 3,6 ile sallanan Malatya'da genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kimileri ise panikle kendini sokağa attı.

DEPREM CANLI YAYINDA YAKALADI

Korkutan depreme yakalananlardan birisi de ER TV programcısı Fatih Avcı oldu. Avcı, haber bülteni sunduğu sırada yaşanan sarsıntı ile neye uğradığını şaşırdı. Soğukkanlı davranan Avcı, "Deprem oluyor sevgili izleyiciler. Ve çok ciddi bir sarsıntı yaşadık yine canlı yayında" ifadelerini kullandı.

KALDIĞI YERDEN PROGRAMI SUNMAYA DEVAM ETTİ

Fatih Avcı, depremin sona ermesinin ardından kaldığı yerden programı sunmaya devam ederken o anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.