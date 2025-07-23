Canlı yayında bir garip "yumurta pişirme" deneyi! İzleyenler pek inanmadı

Canlı yayında bir garip 'yumurta pişirme' deneyi! İzleyenler pek inanmadı
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Canlı yayında bir garip
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CNN Türk canlı yayınında, sıcak havalara dikkat çekmek amacıyla asfaltta tava içinde yumurta pişirme denemesi yapıldı. Ancak yumurta uzun süre pişmeyince yayın başka yöne kaydı. Yaklaşık 10 dakika sonra ekrana getirilen pişmiş yumurta, izleyicilerde şüphe uyandırdı.

Aşırı sıcakların etkisini artırdığı günlerde medya kuruluşları da çarpıcı yayınlarla durumu gözler önüne sermeye çalışıyor. CNN Türk canlı yayınında yapılan "asfaltta yumurta pişirme" denemesi ise tartışmaları beraberinde getirdi.

ASFALTTA YUMURTA PİŞİRMEYE ÇALIŞTILAR

CNN Türk muhabiri, hava sıcaklıklarına dikkat çekmek amacıyla canlı yayında bir tava içerisine yumurta kırdırarak asfaltın üzerine bıraktı. Amaç, tavanın içindeki yumurtanın yalnızca güneşin etkisiyle pişip pişmeyeceğini göstermekti. Ancak yumurta bir süre ekranda herhangi bir değişime uğramadı.

"ARKADA PİŞİRİP YAYINA VERDİLER"

Muhabir, deney süresince çevredeki vatandaşlarla sıcak hava hakkında röportaj yaparak yayını sürdürdü. Yaklaşık 10 dakika sonra yeniden ekrana getirilen tavada, yumurtanın pişmiş bir halde olduğu görüldü. Ancak bu durum izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. İzleyiciler ekrana gelen yumurtanın ilk konulanla aynı olmadığını savunarak "Arkada pişirip yayına verdiler", "Bir tane yumurta koca bir tavayı nasıl doldurdu?" şeklindeki yorumlarla şüphelerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Türkiye'de asfaltta yumurta pişiyorsa hava sıcak pişmiyorsa hava soğuk. Yani hava sıcaklığının önemi yok önemli olan yumurtanın pişmesi. Temelin hava durumu taşı taş ıslak ise yağmurlu kuru ise güneşli taş yoksa fırtına var.

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