Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Zuhal ve Gökhan Akman çiftinin düğünü için makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti. Çift, resmi plakalı minibüsle süslenerek düğün salonuna gitti. Vali Taşolar, çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.

Çankırı Valisi, düğün için makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti

ÇANKIRI Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın makam aracı, Zuhal ve Gökhan Akman çiftinin düğünü için gelin arabası oldu.

Çankırı'da yaşayan Zuhal ve Gökhan Akman, dün yapılan düğünle dünyaevine girdi. Vali Mustafa Fırat Taşolar, çifte jest olarak makam aracını, gelin arabası olarak tahsis etti. Resmi plakalı minibüs, kent merkezinde bir çiçekçide süslendi. Daha sonra damat Gökhan Akman, makam aracı ile gelini alarak düğün salonuna geçti. Düğün salonuna eşiyle giderek çifti tebrik eden Vali Taşolar, mutluluklar diledi.

Gelin Zuhal Akman, Vali Taşolar'a teşekkür etti. Gökhan Akman da "Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yolunu açık eylesin, ayağına taş değdirmesin. Bizi yalnız bırakmadı, bütün desteklerini bize sağladı, kendisine minnettarız" dedi.