Çankırı'da Vatandaşlar Serinlemek İçin Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nı Tercih Ediyor

Çankırı'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Yapraklı ilçesinde bulunan Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nda serinleme fırsatı buluyor. Park, piknik, doğa yürüyüşü, bisiklet sürme, kamp yapma ve fotoğraf çekme gibi aktiviteler için ideal bir ortam sunuyor. Ziyaretçiler, parkın güzelliğini ve huzur verici atmosferini övgüyle dile getiriyor.

Çankırı'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Yapraklı ilçesinde 1604 rakımlı Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nda vakit geçirerek serinleme fırsatı buluyor.

Yapraklı Yaylası mevkisinde bulunan 126,3 hektar alana sahip, etrafı sarıçam ağaçları ve çayırlarla çevrili Hazım Dağlı Tabiat Parkı, kolay ulaşımı, manzarası ve temiz havası ile piknik ve doğa yürüyüşü yapmak, bisiklet sürmek, manzara seyretmek, kamp yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenleri kendine çekiyor.

Kentte 40 derecelere yaklaşan sıcaklıktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nı tercih ederken, ziyaretçilerden kimi çadır kuruyor kimi bungalov evlerde kalıyor kimi ise tabiat parkının günübirlik keyfini çıkarıyor.

Ziyaretçilerden Hüseyin Özdemir, tabiat parkına Çankırı'dan geldiklerini söyledi.

Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nın çok güzel bir ortamı olduğunu belirten Özdemir, şehrin sıcağından bunaldıkça buraya geldiklerini ifade ederek, "Burayı çok seviyoruz, insana huzur veriyor. Herkese tavsiye ederiz. Buranın serinliği, doğası, piknik ortamı güzel, çevre temiz. İnsanlar isterse bungalov evlerde de kalabilir. Biz de kaldık, çok güzel, herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Yiğit Özdemir ise geçen yıl da ailesiyle tabiat parkına geldiklerini, çadır kurarak kamp yaptıklarını ve doğayla baş başa kaldıkları için büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Diyarbakır sıcağından bunalıp Hazım Dağlı Tabiat Parkı'na geldiler

Diyarbakır'dan gelerek tabiat parkındaki bungalov evlerde konaklayan Rızgar Onar da Diyarbakır'ın sıcaklığından kurtulmak için gidilecek yerleri araştırdıklarını ve Hazım Dağlı Tabiat Parkı'na gelmeye karar verdiklerini belirtti.

On gündür bungalovda kaldıklarını belirten Onar, şunları kaydetti:

"Burası gündüzleri serin, akşamları soğuk oluyor. Dışarıda durmak için mont veya kazak bulunması gerekiyor. Türkiye'de bu boğucu havada gelinebilecek en güzel yer burası hem doğası, iklimi ve temiz havasıyla. Burada insanlara zarar verebilecek yabani hayvanlar da yok onu fark ettik. Yanımızda göl var, oradan balık da tutabiliyoruz, burada yemeğimizi kendimiz pişirebiliyoruz. ATV motorlar var, doğa turları, doğa yürüyüşü de yapılıyor. Güzel bir yer, herkese tavsiye ederim."