Çankırı'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Eskiahır köyünde daha önce söndürülen ormanlık alandaki yangın, yeniden alevlendi. İhbar üzerine arazöz ve yangın söndürme araçlarıyla müdahale edilen yangın, yeniden kontrol altına alındı. Ekipler, yeniden meydana gelebilecek yangına karşı bölgeyi takip ve gözlem altında tutuyor.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın zarara neden oldu.
Eskiahır köyünde daha önce söndürülen ormanlık alandaki yangın, yeniden alevlendi.
İhbar üzerine arazöz ve yangın söndürme araçlarıyla müdahale edilen yangın, yeniden kontrol altına alındı.
Ekipler, yeniden meydana gelebilecek yangına karşı bölgeyi takip ve gözlem altında tutuyor.
Kaynak: AA / Yaşam