Çankırı'da bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Çankırı il merkezinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Çankırı'da bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Çankırı il merkezi Salihler Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI