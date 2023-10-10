Canik Belediyesi'nde Afet Farkındalık Eğitimi ve Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Samsun'un Canik Belediyesinde 'Afet Farkındalık Eğitimi' ve deprem tatbikatı yapıldı.

Afet Farkındalık Eğitimi kapsamında afet ve acil durumlara karşı hazırlık, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında davranış biçimleri konu başlıklarında uygulamalı ve teorik eğitimlerle bir araya gelen Canik Belediyesi personelleri, eğitimin ardından deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Canik Belediyesi personellerini, farklı alanlarda eğitimler ile buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, " Vatandaşlarımıza daha etkin ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmak, ekip arkadaşlarımızın kendilerini farklı konularda geliştirmeleri ve bilgi sahibi olmaları amacıyla kurum içi eğitim programlarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımızı, alanında uzman isimlerin katılımlarıyla düzenlediğimiz kişisel gelişim, afet bilinci ve proje yazma gibi farklı konularda eğitimlerle buluşturuyoruz. Yeni bilgiler öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye daima açık olan dinamik ekibimiz ve üreten belediyecilik anlayışıyla örnek çalışmalara imza atmaya devam edecek, ekip arkadaşlarımıza yönelik eğitim programlarımızı sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN