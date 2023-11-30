Çanakkale'nin Yenice İlçesinde Sel Felaketi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 5 gündür devam eden sağanak yağış bölgeyi olumsuz etkiledi. 25 köy sağanak yağıştan etkilenirken, yaklaşık 10 bin dekar alanda zarar oluşması bekleniyor. Dün gece ilçeye bağlı Akçakoyun köyünde yaşanan sel felaketinde onlarca ev sular altında kaldı. Yenice ilçesi, Kakım beldesi ile bölgedeki köylerdeki çilek tarlaları da sular altında kalarak zarar gördü.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 5 gündür devam eden sağanak yağış bölgeyi olumsuz etkiledi. 25 köy sağanak yağıştan etkilenirken, yaklaşık 10 bin dekar alanda zarar oluşması bekleniyor. Dün gece ilçeye bağlı Akçakoyun köyünde yaşanan sel felaketinde onlarca ev sular altında kaldı. Yenice ilçesi, Kakım beldesi ile bölgedeki köylerdeki çilek tarlaları da sular altında kalarak zarar gördü.

Meteorolojinin günlerdir Çanakkale ve ilçelerine yaptığı fırtına ve sağanak yağış uyarısı Yenice ilçesini olumsuz etkiledi. 5 gün boyunca aralıklarla yağan şiddetli yağış, Yenice ilçesi, Kalkım beldesi ve köyleri vurdu. Bölgedeki sağanak yağış nedeniyle şuana kadar 25 köy yağış ve selden etkilendi. Bölgede sağanak yağış ve sel nedeniyle yaklaşık 10 bin dekar alanda zarar oluşması bekleniyor.

Akçakoyun köyünü sel vurdu

Çanakkale Valiliği, AFAD'ın Yenice ilçesine sağanak yağış, sel, taşkın, dolu riski olduğu uyarısını yapmasının ardından dün gece ilçeye bağlı Akçakoyun köyünü sağanak yağış sonrası sel vurdu. Köydeki yollar sular altında kaldı. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çok sayıda ev sular altında kalırken, su alan evlerdeki halılar, koltuklar, bazı elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi. Selden mağdur olan vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlerken, Çanakkale İl Tarım ve Ormman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, sel felaketinin yaşandığı Akçakoyun köyüne gelerek, daire müdürleri ile bölgede inceleme yaptı. Selden etkilenen köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sel nedeniyle evleri su alan İsmail Demirtaş, "Çok yağmur yağdı, 24 saat boyunca etkili oldu. Altyapı da zayıf geldi. Bu nedenle evlerin içine su bastı. Devamlı ayakta bekledik. Ama suların önüne geçemedik. Evdeki odaların içerisine komple su girdi. Bütün alt taban ıslandı. Evdeki eşyalar zarar gördü" dedi.

Selden mağdur olan ve evinin bahçesi sular altında kalan Sami Demirtaş, "Çok yağış olduğundan yukardaki çay taştı. Evin önündeki yolun yüksekliğinde su evlere girdi. Engel olamadık, logar açtık ama faydası olmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Evi sular altında kalan Ayşe Işık, "Avlunun içerisinden akan su eve girdi. Biz suyu kanala döktük. Bütün ev eşyaları ıslandı. Yağmur bir anda geldi. Devamlı yağdığı için kesilmedi hiç. Divanlar ıslandı, makineler, dolaplar sular içerisinde kaldı" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE