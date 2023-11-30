Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sağanak yağış tarım arazilerine zarar verdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanak yağış, 25 köyde yaklaşık 7 bin dönüm tarım arazisinde hasara yol açtı. İlçe merkezindeki derelerin taşması ve su baskınları nedeniyle evlerde ve yollarda bozulmalar meydana geldi. Yetkililer, hasarın suyun çekilmesinin ardından kesinleşeceğini belirtti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanak, 25 köyde yaklaşık 7 bin dönüm tarım arazisinde hasara yol açtı.

İlçe merkezinde dün şiddetli yağış nedeniyle İncesu ve Başaklar derelerinin debilerinin artarak taşması, Kurtuluş ve Kışlalar mahallelerinin büyük bölümünde etkili oldu.

Ayrıca ilçeye bağlı 25 köyde bazı evlerde, tarım arazilerinde su baskınları yaşandı, yollarda bozulmalar meydana geldi.

Yenice Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmasını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan ve beraberindeki teknik görevliler, yağıştan etkilenen arazilerde inceleme yaptı.

İlk tespitlere göre 25 köyde 7 bin dönüm tarım arazisinin sağanaktan zarar gördüğü, hasarın suyun çekilmesinin ardından yapılacak kontroller sonucu kesinleşeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşam

Çanakkale Hisarcık Yenice Tarım Çevre Doğal Afetler Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek? Masterchef dün kim potaya gitti? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Bugün halka arz var mı? 30 Kasım bugün hangi halka arzlar var? Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Club Brugge hangi kanalda, şifresiz mi? Kolpaçino 4 filmi fragman izle! Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title