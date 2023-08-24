Çanakkale'deki Orman Yangınında Hayvanlar Zarar Gördü

1) ORMAN KAHRAMANLARI YANGINI ANLATTI

Çanakkale'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (5)

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alınırken, orman işçileri ise yangını söndürme çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlattı. Orman işçilerinden Süleyman Işık, "48 saat içinde çok şeyler yaşandı. Can kaybımız çok şükür yok ama telef olan hayvanlar var. İhbar 11.30 civarında geldi, hemen harekete geçtik. Yetiştik ama 300 metre aşağıya hortum çekmek zorunda kaldık. Ama maalesef Çanakkalemiz rüzgarıyla meşhur. Yangın da bu yüzden şiddetlendi. Tutamadık. Ondan sonra canla başla mücadele etmeye devam ettim. Türkiye'nin her yerinden ekipler geldi. Orman içinde kötü manzaralar vardı. Hayvanların can kaybı fazla. Çok üzücü. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Yangına müdahale eden orman ekiplerinden Ömer Faruk Özcan ise "Yangının çıkış anından itibaren canla başla mücadele ettik. İlk anda zorluk yaşadık çünkü rüzgar bizden hızlı gidiyordu. Hava araçlarının ve yer ekiplerinin desteğiyle söndürmeye çalıştık. Her yangında olduğu gibi ormanın içinde manzara kötüydü. Yorgunuz. Evimizi özledim ama yine de sahadayız" ifadelerini kullandı.

YANGINDA YARALANAN KAPLUMBAĞA VE KURBAĞA SAĞA OLARAK KURTARILDI

Çanakkale'de kontrol altında alınan yangında Hayvan Arama Kurtarma (HARK) ekibi, merkeze bağlı Yağcılar köyü mevkiinde yangında zarar gören çiftlikte yaralı halde kaplumbağa ve kurbağa buldu. Ekipler gerekli önlemleri alarak, yaralı hayvanları tedavi altına aldı. HARK görevlisi Mansur Karaca, "Bulunduğumuz bölge ilk gün yanan bölgelerde biri. Dün gece buraya geldik. Ama maalesef gece olduğu için hayvanlara ulaşamadık. Bugün tekrar tarama yaptığımız zaman kaplumbağayı bulduk. Kaplumbağa çok kötü değildi, ufak, tefek yaraları vardı. Veteriner hekimimiz ilk müdahaleyi yaptı. Ama kurbağanın durumu kötüydü. Tamamen kurumuştu ve ölmek üzereydi. Ona da hemen ihtiyacı olan alanı sağladık. Şu an iyi durumda" diye konuştu.