Çanakkale'de Ziraat Alanında Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında ziraat alanında yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelibolu'da ziraat alanda yangın

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy Beldesi yakınlarında ziraat alanın da yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy Beldesi yakınlarında saat 17: 30 sıralarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde ziraat alanında yangın çıktı.

Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kavakköy Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye kısa sürede ulaştı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.