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Çanakkale'de Sağanak Sonucu Kepez Çayı Taştı

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kepez Çayı'nın debisi yükselerek taştı. Taşkın sonucunda balıkçı barınağındaki teknelere zarar verildi ve bazı tekneler battı. Kepez Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.