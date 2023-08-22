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Çanakkale'de alevlerin ulaştığı Yağcılar köyü tahliye edildi! Onlarca ev alev alev yanıyor

Yaşam Haberleri

Çanakkale'de saatlerdir söndürülemeyen ve rüzgarın etkisiyle şehir merkezine kadar yaklaşan yangın merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne kadar ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınında alevlerinin ulaştığı Yağcılar köyünde çok sayıda ev alev alev yanıyor.

Çanakkale'de alevlerin ulaştığı Yağcılar köyü tahliye edildi! Onlarca ev alev alev yanıyor

Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın saatlerdir devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale'de alevlerin ulaştığı Yağcılar köyü tahliye edildi! Onlarca ev alev alev yanıyor

Alevler merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor. Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun mücadele harcıyor.

Çanakkale'de alevlerin ulaştığı Yağcılar köyü tahliye edildi! Onlarca ev alev alev yanıyor

Yangın bölgesinde Edirne, Keşan ve Uzunköprü ilçe itfaiye ekipleri de destek ekip olarak görev alıyor.

Çanakkale'de alevlerin ulaştığı Yağcılar köyü tahliye edildi! Onlarca ev alev alev yanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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