Çanakkale'de alevlerin ulaştığı Yağcılar köyü tahliye edildi! Onlarca ev alev alev yanıyor

Çanakkale'de saatlerdir söndürülemeyen ve rüzgarın etkisiyle şehir merkezine kadar yaklaşan yangın merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne kadar ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınında alevlerinin ulaştığı Yağcılar köyünde çok sayıda ev alev alev yanıyor.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın saatlerdir devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ÇOK SAYIDA EV ALEV ALEV YANIYOR

Alevler merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor. Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun mücadele harcıyor.

İTFAİYE DESTEK EKİP OLARAK GÖREV ALIYOR

Yangın bölgesinde Edirne, Keşan ve Uzunköprü ilçe itfaiye ekipleri de destek ekip olarak görev alıyor.