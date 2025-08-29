Çanakkale'de Kocabaş Çayı'nda Kuraklık Nedeniyle Balık Ölümleri Yaşanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı'nda yaşanan kuraklık, su seviyesinin düşmesine ve oksijen yetersizliğine yol açarak balık ölümlerine neden oldu. Yerel tarım müdürlüğü durumu incelemeye aldı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı'nın bazı bölümlerinde yaşanan kuraklık nedeniyle balık ölümleri yaşanmaya devam ediyor.Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı'nda, 1 ay önce ölü balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, balık ölümlerinin yaşanan kuraklık nedeniyle çayın bazı bölümlerinde su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi. Kısmen kuruyan çayda toplu balık ölümlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış

Katliam gibi kazada yeni görüntü! Şoför saniyeler önce bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.