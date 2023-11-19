Çan'da mevsimin ilk kar yağışı çocukları sevindirdi
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Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde mevsimin ilk kar yağışı çocukların ilgi odağı oldu. Çocuklar, aileleriyle birlikte kule mevkiine çıkarak karın tadını çıkardılar.
Çan'da mevsimin ilk kar yağışı çocukları sevindirdi
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi eski orman kulesi mevkiinde yağan kar çocukları sevindirdi.
Çan ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı çocukların ilgi odağı oldu. Aileleriyle birlikte ilçeye yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Terzialan eski orman kulesi mevkiine çıkan çocuklar yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar yağışını eğlenceye çevirdi. Mevsimin ilk kar yağışını aileleriyle beraber kule mevkiine çıkarak eğlenceye çeviren çocuklar, mevsimin ilk kar yağışıyla, kardan adam ve kar topu oynayarak karın tadını çıkardılar.