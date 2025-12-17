Haberler

Çambaşı Yaylası'nda Karla Kaplı Güzel Görüntüler
Ordu'da karla kaplanan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, güzel görüntülerle doldu. Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu yaylada ağaçların üzerindeki kar ve sis etkileyici manzaralar oluşturdu.

ORDU'da karla birlikte beyaz örtüyle kaplanan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda güzel görüntüler oluştu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı sürerken, Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası da beyaza büründü. Kar kalınlığının ortalama 25 santimetreye ulaştığı yaylada ladin ve çam ağaçlarının dallarını süsleyen kar ve oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu. Öte yandan kar yağışının bölgede yarın da aralıklarla devam edebileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
