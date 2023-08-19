Başarılı sunucu Çağla'nın sunduğu programda sağlık, moda, ev hayatı, sanat ve sinema gibi konular tartışılacak. Ünlü konuklar, stil tüyoları, tarifler ve keyifli sohbetlerle her sabah FOX ekranlarında olacak.

SAĞLIKTAN SANATA, MODADAN EV HAYATINA, İYİ YAŞAMAYA DAİR TÜM KONULAR BU SEZON DA "ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN"'DE

Başarılı sunucu 'ın bugüne kadar binden fazla konuğu ağırladığı programda bu sezon da merak edilen tüm sorular alanında uzman konuklarla tartışılacak, ünlü modacıların stil tüyolarıyla en beğenilen kombinlere dair önemli bilgiler paylaşılacak, sağlıklı ve en beğenilen tarifler püf noktalarıyla paylaşılacak, sanat ve sinema dünyasından sevilen isimler keyifli sohbetleriyle her sabah FOX ekranlarında olacak.

Provizyon Medya'nın yapımcılığını üstlendiği "Çağla ile Yeni Bir Gün",yeni bölümleriyle 21 Ağustos Pazartesi saat 10.00 itibarıyla hafta içi her gün canlı yayınla yeniden FOX'ta.