Hakkari'de çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo dağlarında buzulların erimesi ile düşüp kaybolan Hakime Koç'un cenazesi Gediz ilçesine bağlı Yeşilova Köyü'nde toprağa verildi.

Buzulda kaybolan Hakime Koç'un cenazesi memleketi Kütahya'da toprağa verildi

KÜTAHYA - Hakkari'de çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo dağlarında buzulların erimesi ile düşüp kaybolan Hakime Koç'un cenazesi Gediz ilçesine bağlı Yeşilova Köyü'nde toprağa verildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde memur olarak çalışan Hakime Koç geçtiğimiz Pazar günü Hakkari'nin Cilo Dağlarında yürüyüş yaptıkları esnada eriyen buzullardan düşmüş iki gün sonrasında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Gediz'e getirilen Hakime Koç için ilçeye bağlı Yeşilova Köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hakime Koç'un Adalet Bakanlığında çalışan mesai arkadaşlarının yanı sıra Gediz Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kepez, Gediz Hakimleri ve yakınları ile köylüler katıldı.

Koç cenazesi İkindi namazı sonrası evinin önüne getirilerek burada ailesinden ve komşularından helallik alındı. Cenaze namazı için getirildiği musalla taşında Gediz Müftüsü Sebahattin Turan tarafından törene katılanlardan helallik alınarak yine Müftü Turan tarafından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası gözyaşları arasında Yeşilova Köyü mezarlığına defnedildi.