Büyükçekmece'de Sokak Arasında İtfaiye Su Takviye Vanası Patladı

Büyükçekmece'de sokak arasında bulunan itfaiye su takviye vanası patladı yüzlerce litre su yaklaşık 1 saat boşa aktı. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle kente su sağlayan barajlarda ciddi oranda su azalması yaşandı. Su tasarrufuna karşı uyarılar art arda gelirken Kumburgaz'da sokak arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayan itfaiye su takviye vanası patladı. Patlayan vanadan yaklaşık 1 saat boyunca yüzlerce litre su boşa aktı. Suların boşa akması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken ekiplerin gelmesiyle vananın tamir edildiği görüldü. - İSTANBUL