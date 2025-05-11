Büyükçekmece'de deprem riski en yüksek 5 site açıklandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçedeki deprem riski en yüksek sitelerinEmka Ulu, Orçelik, Denizgören, Miarko, Dolunay isimli siteler olduğunu açıkladı.

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen depremin ardından kentin en önemli gündem maddelerinden biri beklenen büyük Marmara depremi olurken; gözler özellikle deprem riski yüksek ilçelere çevrildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ RİSKLİ SİTELERİ AÇIKLADI

Riskli ilçelerin başında ise Büyükçekmece geliyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Meclisi toplantısında deprem riski en yüksek 5 siteyi açıkladı. Akgün, Emka Ulu, Orçelik, Denizgören, Miarko, Dolunay sitelerinin depreme karşı dayanıksız olduğunu söyledi.

Akgün söz konusu siteleri "İsimlerini söyleyelim ki korksunlar" diyerek duyurdu.