BursaRay'ın lodos sebebiyle duran seferleri normale döndü.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan lodos sebebiyle BursaRay'da kataner arızası meydana geldi. Arıza sonrası Acemler- Şehreküstü arasında ulaşım otobüs aktarmalı sağlandı. BURULAŞ ekiplerinin çalışmalarının ardından seferler normale döndü.

BURULAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin BursaRay hattındaki çalışması tamamlanmış olup, BursaRay seferlerimiz normal seyrine dönmüştür. Yaşanan aksaklık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi. - BURSA