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Bursa'da Polyurea Kaplama Ustası, Gençlik Yıllarındaki Otobüsün Minyatürünü Üretti

Bursa'da Polyurea Kaplama Ustası, Gençlik Yıllarındaki Otobüsün Minyatürünü Üretti
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Bursa'da polyurea kaplama ustası Hikmet Sungur, gençlik yıllarında hayalini kurduğu otobüsün minyatürünü 10 kişilik ekibiyle 8 ayda el emeğiyle üretti. Minyatür otobüs, Eskişehir'deki Nostalji Otobüs Buluşması'nda büyük ilgi gördü.

BURSA'da yaşayan polyurea kaplama ustası Hikmet Sungur (59), gençlik yıllarında hayallerini süsleyen otobüsün minyatürünü, 10 kişilik ekibiyle 8 ay boyunca aralıksız çalışarak üretti. Her detayının el emeğiyle hazırlandığı ve aktif çalışabilen minyatür otobüs, Eskişehir'deki 'Nostalji Otobüs Buluşması'nda da ilgi gördü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polyurea kaplama ustalığı yapan Hikmet Sungur, gençlik yıllarında direksiyonuna geçtiği ve hayallerini süsleyen otobüsü yeniden canlandırmak için harekete geçti. Eski aracının minyatürünü yapmaya karar veren Sungur, kendisiyle birlikte 10 kişiden oluşan ekip kurarak yoğun bir üretim sürecine girdi. Orijinali şoförle birlikte 44 kişilik olan otobüsün tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar planlayan Hikmet Sungur ve ekibi, tam 8 ay boyunca aralıksız çalıştı. Aracın şasisinden pencerelerine, iç tasarımından dış kaplamasına kadar her detayı el emeğiyle hazırlayan ekip, yoğun mesainin ardından minyatür otobüsü tamamlayıp test sürüşünü de gerçekleştirdi.

Yapımı tamamlanan 3 kişilik minyatür otobüs, Türkiye Nostalji Otobüsler Grubu (TÜRNOG) tarafından Eskişehir'de 3'üncüsü düzenlenen 'Nostalji Otobüs Buluşması' etkinliğinde de sergilendi. Etkinliğe katılan nostalji tutkunları otobüse yoğun ilgi gösterdi.

'BENDE BİR GEÇMİŞİ VAR'

Gençliğinde orijinaliyle Suudi Arabistan'a gidip geldiği otobüsün bu kez kendi ürettikleri minyatür halinin direksiyonuna geçen Hikmet Sungur, mutluluğunu anlatarak, "Bu proje, 8 ay sürdü. Uzun zamandır aklımdaydı. Bizim bir grubumuz var. Türkiye Nostalji Otobüsler Grubu. Herkes bana maddi manevi çok destek verdi. İlk yaptığım ölçüler hatalı geldi, sonrasında değiştirdim. Bu otobüsü yaparken, bir otomobilin parçalarını komple söküp buna taktım. Bu otobüsün bende bir geçmişi var. Yeni evlendiğim zaman bile komşuya, düğüne veya derneğe otobüsle giderdim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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