Bursa Ulu Cami'de Dürüm İkramı İzdihamı

Bursa'da et dürüm izdihamı

BURSA - Bursa Ulu Cami'de cuma namazı sonrası dürüm etlerden alabilmek için vatandaşlar neredeyse birbirini ezdi. Yapılan dürüm ikramı sırasında vatandaşlar arasında oluşan izdiham dürüm dağıtanları da zor durumda bıraktı.

Bursa Ulu Cami'de bir et firması tarafından yapılan dürüm ikramı sırasında vatandaşlar tezgaha hücum edince izdiham meydana geldi. Arada kaynak yapmaya çalışan vatandaşlara sırada bulunan vatandaşlar tepki gösterdi ve aralarında tartışma çıktı.

Vatandaşlar arasında çıkan gerilim fazla büyümeden firma yetkilileri tarafından sakinleştirildi.

Sırada bulunan bir vatandaş, "Bunlar yaşanmaması gereken durumlar. Burada insanlar sırasını beklerken bazıları aralara girip sırayı kaynatmayı çalışıyorlar" diye tepki gösterdi.

Dürüm ikramını firma sahibi Yunus Vurucu, "Her cuma günü Bursa'nın belirli bölgelerinde geleneksel hale getireceğimiz bir faaliyet bu. Bugün Ulu Cami'deyiz, Rahmetli dedem bana her Cuma bir hayır yapmamı söylerdi. Bizim de aklımız başımıza geldi ve böyle bir projeye başladık. Allah nasip ederse bundan sonra her Cuma ikramlarda bulunacağız. Bu izdihamın yaşanmasına hiç gerek yoktu, sıra ile olsa daha iyi olurdu. Ortalama bin 500 kişiye yetecek kadar ürün getirdik. Bütün ürünlerimiz dağıtıldı, herkese afiyet olsun" dedi.