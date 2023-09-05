Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ömer Bey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi'ndeki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kuru otlara sıçramasıyla yangın büyüdü.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya İtfaiye Grup Amirlği ekiplerinin yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Barış Yılmaz - Yaşam